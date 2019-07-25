Хафтар пообещал скоро поднять знамя победы в центре Триполи

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар заявил, что ЛНА скоро поднимет знамя победы в центре Триполи. «Мы одержали победу над террористами, их пособниками и над каждым, кто поднял оружие для нападения на мирных жителей, чтобы Триполи стал безопасным городом для его жителей и тех, кто входит в него»,— заявил он в ходе выступления, трансляцию которого вели арабские телеканалы (цитата по «РИА Новости»).
Ранее ЛНА приступила к новому этапу наступления на Триполи.
Халифа Хафтар в начале апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для «освобождения от террористов». Тогда военно-воздушные силы правительства национального согласия и авиация господина Хафтара обменялись ударами с воздуха, сопровождавшимися решительными заявлениями сторон. Первый этап наступления завершился 11 июля.
Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Ливийская война взмыла в небо».
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