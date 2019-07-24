В деле Эрмитажа появился новый фигурант

В уголовном деле о хищении в 2015 году почти полумиллиарда рублей при строительстве объектов Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге появился еще один фигурант — гендиректор компании «Мехстройтранс» Валерий Рогов.

Предполагается, что в четверг Басманный райсуд рассмотрит ходатайство ГСУ СКР об аресте господина Рогова, которого подозревают в участии в преступном сообществе и особо крупном мошенничестве (ч. 2 ст. 210 УК и ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, руководитель «Мехстройтранса» являлся соучастником хищений, организованных бывшим замминистра культуры РФ Григорием Пирумовым и бывшим главой департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта Борисом Мазо.

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В декабре 2015 года Минкульт заключил с ООО «Мехстройтранс», входящим в группу компаний «Роспан», госконтракт на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа на сумму около 3,7 млрд руб. Однако, получив аванс, подрядчик выполнил лишь незначительную часть работ, при этом 450 млн руб. было похищено.

Господин Пирумов был арестован за организацию ОПС, а Борис Мазо объявлен в розыск по аналогичному обвинению. Соучастником хищений следствие считает главу группы компаний «Роспан» Никиту Колесникова и бывшего председателя правления банка «Нефтяной альянс» Олега Григора, помещенных в СИЗО по решению того же Басманного райсуда.

Подробнее о первом деле читайте в публикации “Ъ” «Григорию Пирумову удвоили срок».

Юрий Сенаторов