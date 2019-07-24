Командованию авиацентра внесли представление после «полета» мэра Липецка на Ми-8

Военная прокуратура Западного военного округа внесла представление об устранении нарушений в адрес командования Липецкого авиацентра (в/ч 62632) после проверки видеоролика на YouTube, где мэр Липецка Евгения Уваркина и топ-менеджмент ГК «Трио» якобы совершают полет на вертолете ВВС России. Ролик был опубликован в 2017 году, когда госпожа Уваркина являлась соучредителем этого агрохолдинга. На кадрах показан проезд пяти автомобилей представительского класса по взлетно-посадочной полосе, а также распитие бизнесменами некоего напитка на борту Ми-8.

Внимание на ролик обратил липецкий депутат Олег Хомутинников, который потребовал провести проверку по данному факту.

Как следует из ответа военной прокуратуры, допуск участников съемки на аэродром был согласован с командиром войсковой части, однако сам ролик является «предметом монтажа»: какие-либо полеты сторонних лиц на Ми-8 в реальности не осуществлялись. Также не подтвердились предположения о распитии алкогольсодержащей продукции на борту Ми-8. В то же время проезд автомобилей ГК «Трио» по взлетно-посадочной полосе является нарушением порядка ее использования, в связи с чем в адрес командования авиацентра было внесено представление.

Андрей Прах, Воронеж