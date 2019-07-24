В Санкт-Петербурге проходит согласованная с властями акция против нарушений на выборах

На площади Ленина у Финляндского вокзала проходит согласованная с властями Санкт-Петербурга акция против нарушений на выборах. Организаторы требуют «создать новые избирательные комиссии и провести честные, открытые и демократичные выборы». По данным корреспондента “Ъ-СПб”, митинг собрал не менее 500 человек.

Акция началась с минуты молчания в память об убитой гражданской активистке Елене Григорьевой. Митингующие держат в руках плакаты с надписями «Здесь выбираем мы», «Хватит нам врать» и так далее. В митинге участвуют руководители и координаторы различных политических партий и движений, в том числе Андрей Пивоваров («Объединенные демократы»), Красимир Врански («Красивый Петербург»), а также оппозиционные депутаты городского Заксобрания Максим Резник, Александр Егоров, Борис Вишневский, глава реготделения «Справедливой России» Марина Шишкина, депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко и другие.

На данный момент ни о каких правонарушениях и провокациях не сообщается. Тем не менее, вся территория перед Финляндским вокзалом оцеплена сотрудниками правоохранительных органов, возле площади дежурят автозаки, а при входе на нее установлены рамки металлодетектора.

Напомним, что в Москве 14 и 15 июля также прошли акции, участники которых требовали допустить оппозиционных кандидатов до выборов в Мосгордуму.