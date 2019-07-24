ТАСС: в деле Пирумова появился новый фигурант

Гендиректора компании «Мехстройтранс» Валерия Рогова задержали по делу о хищениях при строительстве комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа, главным обвиняемым по которому проходит бывший замминистра культуры Григорий Пирумов. «Задержан Валерий Рогов в рамках уголовного дела о хищении средств при строительстве комплекса зданий Эрмитажа»,— рассказал источник ТАСС.

Григорий Пирумов обвиняется в организации мошеннического хищения 450 млн руб., выделенных на строительство объектов Эрмитажа. Ему предъявлены обвинения в создании и участии в ОПС (ст. 210 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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Это второе уголовное дело в отношении экс-замминистра. Ранее Дорогомиловский суд приговорил его к 1,5 года колонии и штрафу в 300 тыс. руб. за хищение 164 млн руб. при реставрации культурных объектов.

Подробнее о первом деле читайте в публикации “Ъ” «Григорию Пирумову удвоили срок».