Агаларов отказался от строительства космодрома Восточный

Компания Crocus Group, принадлежащая Арасу Агаларову, не будет участвовать в строительстве космодрома Восточный, если стоимость проекта не будет увеличена. В имеющейся смете не учтены реальные расценки и итоговая сумма должна быть больше примерно на 8 млрд руб., заявил господин Агаларов в интервью The Bell.

«Когда спросили меня, я сказал, что есть две новости. Первая — что вторую очередь космодрома за два года построить можно. Вторая — что за те деньги, которые предусмотрены, нельзя. Если увеличите стоимость, через два года все получите. Если нет — извините»,— рассказал он о проиcшедшем на правительственном совещании, посвященном строительству Восточного.

В июне «Роскоcмос» сообщил, что рабочие готовят участок под вторую очередь строительства Восточного. Ранее вице-премьер Юрий Борисов подтверждал, что кандидатом на строительство второй очереди космодрома может стать Crocus Group.

Строительство первой очереди началось в 2012 году и длилось четыре года. В космодром за все время его строительства было вложено почти 92 млрд руб. Срок сдачи объекта несколько раз переносился, строительство сопровождалось крупными коррупционными скандалами и уголовными делами.

О хищениях на космодроме Восточный — в публикации “Ъ” «Строители космодрома Восточный слишком мягко сели».