Суды Петербурга рассмотрят более 120 исков по нарушениям в ИКМО

По состоянию на 13:00 среды, 24 июля, районными судами и мировыми судьями Санкт-Петербурга принято к производству более 120 административных исковых заявлений и материалов по делам об административных правонарушениях, касающихся действий ИКМО.

Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

При этом в сообщении дополнительно уточняется, что в отношении ИКМО «Сергиевское» в суд поступило два материала, по которым 24 июля будут приняты решения. Иных материалов по данному ИКМО в суды не поступало. Материалы находятся на рассмотрении и.о. мирового судьи судебного участка №27 и мирового судьи судебного участка №28.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Горизбирком Петербурга отменил более 40 незаконных отказа ИКМО кандидатам в муниципалы. Также сообщалось, что на действия городских муниципальных комиссий в ЦИК пожаловалась глава регионального отделения «Справедливой России» Марина Шишкина.