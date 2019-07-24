Глава ЦИК предложила обратиться в Верховный суд из-за ситуации на выборах в Петербурге

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова порекомендовала Горизбиркому Петербурга подготовить обращения в Верховный суд, Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет в связи с многочисленными жалобами по муниципальным выборам.

«Если не работает правоохранительная система Санкт-Петербурга, коллеги, готовьте, пожалуйста, обращение на генерального прокурора и на руководителя Следственного комитета со всеми фактами и с нашими, в том числе, обращениями»,— цитирует госпожу Памфилову РИА Новости.

Ранее замглавы ЦИК Николай Булаев сообщал, что в Центризбиркоме обеспокоены отсутствием решений судов по нарушениям на выборах в муниципальных образованиях Петербурга, поскольку «пока виновные не понесут наказание, в общественном сознании будет сложно изменить отношение к работе городской избирательной системы».

“Ъ-СПб” писал, что по состоянию на середину дня 24 июля суды Петербурга приняли к производству более 120 административных исковых заявлений и материалов по делам об административных правонарушениях, касающихся действий ИКМО.