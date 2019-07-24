Задержаны подозреваемые в убийстве на Уралмаше экс-главы киргизской диаспоры

В Челябинске задержали одного из участников убийства в Екатеринбурге экс-руководителя киргизского сообщества Камчыбека Каримова, которое произошло 2 июля, пишет Е1 со ссылкой на источник в киргизской диаспоре.

Убийство Камчыбека Каримова произошло в районе 15:00 на улице Калинина, 12. Неизвестные сначала избили, а потом дважды выстрелили в него из пистолета. После этого нападавшие скрылись, похитив 2 млн руб. (в сумке у погибшего было 19 млн руб.). В полиции и СКР придерживаются версии, что нападение имело корыстный мотив. Возбуждены уголовные дела по факту убийства (ст. 105 УК РФ) и разбойного нападения (ст. 162 УК РФ). Известно, что Камчыбек Каримов занимался коммерческой деятельностью на рынке «Таганский ряд». Позже в сети появилась видеозапись с места убийства.

Задержание подозреваемых произошло еще 20 июля. Однако информация о задержании появилась только сейчас. Двое мужчин, которые стреляли в господина Каримова, были задержаны в течение нескольких дней с момента убийства. 20 июля задержали последнего участника ограбления. Речь идет о мужчине, который в момент убийства находился в машине нападавших.

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