Марина Шишкина пожаловалась в ЦИК на проведение муниципальных выборов в Петербурге

Руководитель петербургского отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина направила председателю ЦИК РФ Элле Памфиловой жалобу на методы проведения муниципальных выборов в Петербурге. Об этом сообщается на официальной страничке госпожи Шишкиной в Facebook.

В частности, заявительница отмечает, что в ряде муниципальных образований Петербурга активно применяется новая «грязная» избирательная технология: ИКМО якобы сначала принимает явно необоснованные решения об отказе в регистрации кандидатов, а затем, словно спохватившись, отменяет свои же собственные постановления. По мнению главы петербургского отделения «СР», подобная тактика ИКМО имеет цель предоставить «нужным» кандидатам стопроцентную возможность для оспаривания последнего решения о регистрации кандидата от оппозиции, как решения, принятого с явными процессуальными нарушениями. Такая схема, как отмечает Марина Шишкина, использована в МО «Черная речка» и в МО «Коломяги».

Напомним, ранее в ЦИК сообщили, что муниципальные выборы в Петербурге из-за многочисленных нарушений находятся под угрозой отмены.