Горизбирком отменил 43 незаконных отказа ИКМО кандидатам в муниципалы

Петербургский Горизбирком на заседании в понедельник, 22 июля, рассмотрел 62 жалобы на муниципальные избирательные комиссии от кандидатов в депутаты. Из них по 43 было принято решение отменить незаконные отказы в регистрации.

Троих кандидатов зарегистрировали прямо в зале заседаний. Еще 19 получили отказы, так как их нарушения рассмотрела рабочая группа и сочла их существенными для отказа в удовлетворении просьбы регистрации. Пересмотреть решение предписано по 40 кандидатам.

В общей сложности за всю избирательную кампанию ГИК рассмотрел 274 обращения. 54 человека было зарегистрированы городской комиссией. 116 комплектов документов отправили на пересмотр в ИКМО, а 104 жалобы признаны неправомерными и оставлены без удовлетворения.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Горизбирком не удовлетворил 85 жалоб кандидатов в муниципалы.

Олег Дилимбетов