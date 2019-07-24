Завершается прием документов для регистрации участников на довыборы в Госдуму в Серове

Сегодня, 24 июля, последний день предоставления документов для регистрации кандитатов на участие в довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу. Об этом сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Свердловской области.

По словам советника председателя избиркома Анастасии Анисимовой, документы для регистрации представили все участники. «Было выдвинуто восемь кандидатов, одному из них было отказано. Шесть зарегистрированы. Единственный незарегистрированный кандидат — Антон Шипулин от «Единой России»,— сообщила она.

Выборы пройдут 8 сентября. Место в Госдуме освободилось после того, как депутат Сергей Бидонько занял должность вице-губернатора Свердловской области. На депутатский мандат от Серовского округа претендуют: биатлонист Антон Шипулин от «Единой России», депутат думы Качканара Габбаса Даутова от КПРФ, фельдшер скорой помощи из Новой Ляли Алексей Коровкин от «Справедливой России», зампредседателя реготделения Ирина Скачкова от «Яблокоа» общественница Евгения Чудновец от ЛДПР. Также в выборах планирует принять участие бизнесмен Сергей Капчук, однако избирком отказался регистрировать предпринимателя так как с момента погашения его судимости прошло менее десяти лет. Господина Капчука выдвинула Партия Роста.

Подробнее — в материале «В Серове поборются за мандат»