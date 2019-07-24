Российские дипломаты утверждают, что Москва не приносила извинений Сеулу

Пресс-атташе посольства РФ в Южной Корее Дмитрий Банников заявил «Интерфаксу», что Москва не приносила официальных извинений Сеулу в связи с инцидентом с российским бомбардировщиком 23 июля. Он отметил, что российские дипломаты видели сообщения в СМИ со словами представителя южнокорейского президента Юн До Хан о том, что Минобороны РФ выразило «глубокое сожаление».

«Мы обратили внимание на эти сообщения. В этой связи можем от себя сказать, что в них много того, что не соответствует действительности. Российская сторона официальных извинений не приносила»,— подчеркнул господин Банников.

Ранее представитель президента Южной Кореи сказал, что российская сторона запросила у южнокорейской данные о произошедшем нарушении. По его словам, российский самолет нарушил южнокрейское воздушное пространство из-за технической ошибки.

Напомним, российские и китайские военные 23 июля провели первое совместное патрулирование самолетами дальней авиации. Истребители ВВС Южной Кореи открыли предупредительный огонь после того, как несколько российских военных самолетов вторглось в воздушное пространство в районе острова Токто (Такэсима), которое южнокорейские власти считают своим.

Минобороны РФ отрицает, что по российским военным самолетам был открыт предупредительный огонь. По данным министерства, два Ту-95МС ВКС России пролетали над нейтральными водами акватории Японского моря.

Подробнее — в материале “Ъ” «Пять самолетов — три мнения».