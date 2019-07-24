В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ

Правоохранительные органы Армении арестовали на 40 дней фигуранта дела об убийстве бывшего бойца ГРУ Никиты Белянкина, находящегося в международном розыске, сообщила «РИА Новости» руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

«Генпрокуратура Армении обратилась к российским коллегам, сообщив об аресте, попросив передать нам дело для уголовного преследования в отношении арестованного»,— сказала госпожа Хачатрян. Другие подробности не раскрываются.

Напомним, бывший ефрейтор Никита Белянкин, ранее служивший по контракту в подразделении ГРУ Минобороны, стал свидетелем драки в подмосковном Путилково ночью 1 июня. Он вступился за двоих мужчин, которых избивали несколько человек, и несколько раз выстрелил в воздух из травматического пистолета «Стример-2014», чтобы напугать нападавших. В ответ те набросились на Никиту Белянкина, в стычке он получил ножевое ранение в область сердца, ставшее смертельным.

Позже сотрудники Следственного комитета России арестовали девять человек, подозреваемых в убийстве.

Подробнее о расследовании читайте в публикации “Ъ” «Трое хулиганов и один убийца».