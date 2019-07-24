Китай считает, что США подрывают международную стабильность

Военная стратегия Соединенных Штатов подрывает международную глобальную стабильность, говорится в Белой книге по национальной обороне Китая. Отмечается, что это привело к большому росту военных расходов.

«США скорректировали свою политику по национальной обороне и военную стратегию, приняв политику односторонних действий. Это спровоцировало напряженную конкуренцию между крупными странами, привело к существенному росту военных расходов»,— говорится в документе (цитата по ТАСС). Кроме того, в Белой книге отмечено, что действия США подталкивают другие страны к наращиванию ядерного потенциала.

Напомним, в Белой книге также указано, что Китай выступает за полный запрет ядерного оружия. Пекин никогда не применит ядерное оружие первым, говорится в документе.

О том, как сейчас устроена китайская армия,— в спецпроекте “Ъ”.