Китай считает, что США подрывают международную стабильность

Военная стратегия Соединенных Штатов подрывает международную глобальную стабильность, говорится в Белой книге по национальной обороне Китая. Отмечается, что это привело к большому росту военных расходов.
«США скорректировали свою политику по национальной обороне и военную стратегию, приняв политику односторонних действий. Это спровоцировало напряженную конкуренцию между крупными странами, привело к существенному росту военных расходов»,— говорится в документе (цитата по ТАСС). Кроме того, в Белой книге отмечено, что действия США подталкивают другие страны к наращиванию ядерного потенциала.
Напомним, в Белой книге также указано, что Китай выступает за полный запрет ядерного оружия. Пекин никогда не применит ядерное оружие первым, говорится в документе.
О том, как сейчас устроена китайская армия,— в спецпроекте “Ъ”.
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