Бывший гендиректор Антипинского НПЗ хочет получить от завода более $10 млн

Бывший гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко подал иск к заводу с требованием $10 млн бонусов и еще $1,9 млн в виде штрафов и пеней. Как сообщает газета «Ведомости», иск был подан в Ленинский районный суд Тюмени 14 июня.

Господин Лисовиченко возглавлял завод с 2004-го по ноябрь 2018 года. Согласно материалам иска, бывший гендиректор утверждает, что 11 февраля 2008 года совет директоров завода поставил перед ним задачу ко второму кварталу 2014 года вывести предприятие на переработку 7,5 млн т нефти в год, к январю 2015-го — на 9 млн т, а к третьему кварталу 2018 года достроить еще несколько установок. Премия за это была утверждена в размере $10 млн, но деньги не были выплачены.

Представитель НПЗ отметил, что приказ о премировании сам Геннадий Лисовиченко подписал за день до увольнения. «В тексте документа дается ссылка на протокол совета директоров №14-3 от февраля 2018 года, а в конце этого же текста — на протокол с аналогичным номером от февраля 2008 года. В компании указанные протоколы отсутствуют, также отсутствует информация о том, что в указанные даты проводились заседания совета директоров»,— сказал собеседник «Ведомостей».

На прошлой неделе стало известно, что в Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении бывших топ-менеджеров АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод». По мнению следствия, руководство завода злоупотребляло полномочиями в сделках по продаже имущества завода, в результате чего компания понесла убыток на 35 млн руб.

Фамилии фигурантов следствие не разглашало, но речь может идти в том числе об экс-гендиректоре компании господине Лисовиченко. Накануне в пресс-службе тюменского управления Следственного комитета России сообщили, что бывший генеральный директор может быть объявлен в международный розыск. Сейчас его местонахождение устанавливается.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Следствие присматривается к сделкам».