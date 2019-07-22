Находящийся под следствием экс-гендиректор Антипинского НПЗ мог скрыться за границей

Бывшего генерального директора Антипинского нефтеперерабатывающего завода, в отношении которого возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, могут объявить в международный розыск. В пресс-службе тюменского управления Следственного комитета России (СКР) сообщили «РИА Новости», что местонахождение фигуранта дела устанавливается.

«Он за пределами Российской Федерации находится, по нашим данным»,— сказала собеседница агентства.

На прошлой неделе стало известно, что в Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении бывших топ-менеджеров АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод». Фамилии фигурантов следствие не разглашает, но речь может идти в том числе об экс-гендиректоре компании Геннадии Лисовиченко, который возглавлял завод с 2004 года. По мнению следствия, руководство завода злоупотребляло полномочиями в сделках по продаже имущества завода, в результате чего компания понесла убыток на 35 млн руб.

Подробнее о деле в материале “Ъ” «Следствие присматривается к сделкам».