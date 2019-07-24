«Восточный» планирует сократить розничный портфель из-за проблем с капиталом

Банк «Восточный» планирует сократить часть кредитов объемом 5–10 млрд руб., сообщил РБК со ссылкой на трех источников. Информацию об этом подтвердила пресс-служба кредитной организации. По словам источников издания, банк уже принял решение о предложении части своего портфеля рынку.

Собеседники издания отмечают, что среди условий сделки — гарантированное отсутствие просрочек и определенная доходность. На 1 июня портфель кредитов банка физическим лицам составляет 84 млрд руб. По словам источника, «Восточный» ищет возможность преодолеть проблемы с достаточностью базового капитала: ЦБ дал ему время до августа, чтобы довести капитал до нужного уровня.

«Банк рассматривает опцию сокращения розничного портфеля на балансе как в стратегическом плане на фоне ожидаемого разворота цикла в розничном кредитовании, так и в тактическом — как инструмент снижения RWA (взвешенные по риску активы.— “Ъ”) и в перспективе повышения качества кредитного портфеля»,— сообщил банк. Планируется замещение необеспеченной розницы новыми клиентскими сегментами и комиссионной продукцией.

Бывший контрольный акционер «Восточного» фонд Baring Vostok считает это решение «недальновидным», поскольку розница приносит прибыль, а продажа «может существенно ухудшить долгосрочные финансовые показатели банка».

Ранее банк разослал потенциальным интересантам предложение о покупке 59,9% акций люксембургской International Financial Technology Group. Они появились на балансе банка в результате замены кредита в размере 2,5 млрд руб., выданного «Восточным» Первому коллекторскому бюро. Сделка стала причиной ареста основателя и других сотрудников Baring Vostok, на тот момент контролирующего акционера «Восточного».

Подробнее о предложении банка — в материале “Ъ” «Бумагам из уголовного дела ищут инвестора».

О развитии уголовного дела читайте в публикации “Ъ” «Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком "Восточный"».