Европа пригрозила Киеву негативными последствиями из-за долга «Укртрансгаза» в $160 млн

Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) вынесла предупреждение главе НАК «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву в связи с долгом компании «Укртрансгаз», который в мае составлял 4,1 млрд гривен ( $160 млн). Копия обращения оказалось в распоряжении издания «Украинские новости».

По мнению федерации, «Укртрансгаз» является ненадежным партнером. В течение нескольких месяцев она не расплачивается по контрактам по поставке газа для технических нужд. Газ, который использовался сверх нормы, компания также не оплатила.

«Ситуация крайне деликатная и вызывает опасения. Это угрожает стабильному функционированию УТГ, и поднимает серьезные вопросы о безопасности поставок газа»,— говорится в письме.

Как отмечается, если украинская сторона не примет меры, инвестиции в украинскую энергетику будут падать. Впоследствии могут начаться перебои с транспортировкой газа через территорию страны. Ненадежность «Укртрансгаз» также может ослабить позицию Украины на будущих переговорах по транзиту газа с Евросоюзом и РФ.

Напомним, трехсторонние переговоры в формате Россия—Украина—Еврокомиссия о сохранении транзита российского газа через Украину запланированы на сентябрь.

Десятилетний контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. «Нафтогаз» предлагает «Газпрому» вместо нового транзитного контракта заключить договор на своп газа. Тогда «Нафтогаз» покупал бы объемы газа, предназначенные для поставки в Европу, на восточной границе Украины и продавал его дороже на западной. Платой за транзит стала бы маржа сделок.

Подробнее о перспективах заключения нового договора читайте в материале “Ъ”.