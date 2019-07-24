После заявления США о втором сбитом беспилотнике Ирана резко выросли цены на нефть

Нефть начала дорожать после того, как глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккенз заявил CBS News, что США, возможно, сбили второй иранский беспилотник. Как сообщает агентство Reuters, стоимость топлива марки Brent поднимались выше $64 за баррель, хотя до этого была ниже $63.

Один из американских чиновников рассказал агентству на условиях анонимности, что второй беспилотник мог сбить корабль Boxer. Тем не менее, эта информация требует подтверждения.

Как отмечается, рост напряженности на Ближнем Востоке вызывает серьезное беспокойство за поставки нефти в Ормузский пролив, через который проходит примерно одна пятая часть всех нефтяных поставок.

Напомним, 18 июля президент США Дональд Трамп заявил, что американский корабль USS Boxer сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива. По его словам, это были оборонительные действия. Власти Ирана отрицали эту информацию.

Напряженность в отношениях между США и Ираном сохраняется уже больше года. Отношения двух стран обострились в июне, когда иранские военные сбили американский беспилотник. В ответ на действия Ирана Белый дом санкционировал нанесение удара по территории страны, но отменил это решение и ввел новые экономические санкции.

Подробнее о новом витке ирано-американского противостояния читайте в материале “Ъ” «"Вероятно, Иран допустил ошибку"».