Минпромторг назвал сообщения об отказе считать пиво алкоголем «галлюцинациями»

Минпромторг не собирался убирать пиво из списка алкогольных напитков, сообщил заместитель главы министерства Виктор Евтухов. Ранее РБК со ссылкой на проект стратегии развития торговли на 2019–2025 годы сообщил, что министерство планирует вывести пиво из-под торговых ограничений для алкоголя.

«Не предлагал Минпромторг такого. Это какие-то галлюцинации»,— заявил господин Евтухов в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по ТАСС).

Замминистра пояснил, что проект стратегии развития торговли только планируется вынести на обсуждение. «В этой стратегии есть тезис о том, что у пива и у вина должно быть отличное от крепкого алкоголя регулирование. Не то, чтобы не считать их алкоголем, а отличное регулирование»,— сказал он.

Ранее пивоварам удалось договориться с Минфином о смягчении требований для включения в реестр производителей пива и исключения из него.

Подробнее об этом — в материале “Ъ” «Пиву снижают градус ответственности».