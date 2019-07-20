Минпромторг предложил вывести пиво из-под торговых ограничений на алкоголь

Минпромторг предлагает смягчить ограничения на розничную торговлю пивом, которые распространяются на напиток из-за того, что его относят к алкогольной продукции. Пиву следует вернуть самостоятельный статус, следует из проекта стратегии развития торговли на 2019–2025 годы.

«Рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания»,— говорится в документе, попавшем в распоряжение РБК.

В пресс-службе Минпромторга подтвердили подлинность документа. Проект стратегии планируют направить на согласование заинтересованным ведомствам.

Ранее пивоварам удалось договориться с Минфином о смягчении требований для включения в реестр производителей пива и исключения из него.

Подробнее об этом — в материале “Ъ” «Пиву снижают градус ответственности».