В Петербурге начался ремонт трех улиц в центре города

В Адмиралтейском районе Петербурга начались дорожные работы на Можайской улице и в Прядильном переулке. Ремонт на объектах выполнит АО «ПО "Возрождение"», сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Как уточнили в КРТИ, стоимость первого этапа работ на Можайской улицы составит 11,84 млн рублей. Прядильный переулок отремонтируют за 5,33 млн руб. В связи с проведением работ на указанных участках вводятся дорожные ограничения.

Кроме этого, в Центральном районе Петербурга стартовал ремонт на Фонтанной улице. Работы стоимостью 7,50 млн руб. выполнит ЗАО «АБЗ-Дорстрой».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в центре Петербурга завершились дорожные работы на Нарвском проспекте и на Адмиралтейской набережной.