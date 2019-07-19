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В Петербурге за 30 млн рублей отремонтировали Адмиралтейскую набережную

В центре Петербурга завершился ремонт Адмиралтейской набережной. Работы на объекте выполнила подрядная организация АО «ПО "Возрождение"». На участке длиной более 0,5 км отремонтировали 12 тыс. кв. м дорожного полотна и 0,8 тыс. кв. м тротуара, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Стоимость работ по ремонту Адмиралтейской набережной составила 29,76 млн рублей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Центральном районе Петербурга продолжается ремонт участка набережной канала Грибоедова. Работы там продлятся до середины октября.

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