В Петербурге завершился ремонт Нарвского проспекта

В Адмиралтейском районе Петербурга завершены работы по текущему ремонту Нарвского проспекта. На участке длиной 0,5 км подрядная организация АО «ПО "Возрождение"» поменяла дорожное покрытие на площади 6,97 тыс. кв. м, а также отремонтировала тротуары на площади 6,97 тыс. кв. м. Стоимость работ составила 13,5 млн рублей, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в центре Петербурга также завершился ремонт Адмиралтейской набережной. Данные работы обошлись Смольному в 30 млн руб.