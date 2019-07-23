Константин Затулин назначен спецпредставителем Госдумы по вопросам миграции

Депутаты Госдумы единогласно одобрили кандидатуру первого зампреда комитета ГД по делам СНГ Константина Затулина на пост спецпредставителя по вопросам миграции и гражданства. «Эта должность впервые появляется в Госдуме, и ее появление, безусловно, связано с тем значением, которое приобретают в нашей жизни эти очень проблемные вопросы»,— сказал господин Затулин.

Константин Затулин отметил, что вопросы миграции и гражданства актуальны в связи с приемом переселенцев из Украины. «В своей работе я хотел бы сосредоточиться на вопросах репатриации, то есть возвращения соотечественников в Россию»,— сказал он.

Ранее эксперты Института Гайдара и РАНХиГС зафиксировали аномальный приток мигрантов в Россию. Этот показатель вырос на 41 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Больше всего мигрантов приехало из Армении и Украины. Эти две страны, а также Казахстан и Таджикистан являются «основными миграционными донорами» России.

Напомним, миграционный прирост населения России по итогам 2018 года оказался наименьшим с 2005 года — 124,9 тыс. человек. Эксперты указывали, что в отличие от 2017 года в 2018-м долговременная миграция не смогла компенсировать естественную убыль россиян.

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ”.