Валютные операции требуют большей бумажной работы

Россиян начали ограничивать в покупках валюты: в небольших банках теперь требуют справку с работы от клиентов, которые желают приобрести больше $3 тыс. за раз. Как кредитные организации это объясняют? И стоит ли ждать таких ограничений в крупных банках? Об этом — Владислав Викторов и Яна Пашаева.

На неприятные нововведения при обмене валюты пожаловались клиенты НС-банка. Оказалось, что теперь там при покупке больше $3 тыс. чаще двух раз за 15 дней нужно подтверждать источник происхождения денег. Справку 2-НДФЛ также требуют от тех, кто приобретает доллары и евро на сумму более 600 тыс. руб. в год. В НС-банке «Коммерсантъ FM» подтвердили, что действительно ужесточили правила с апреля.

«Такая мера введена на основании N 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В каждом банке есть свои лимиты. В нашем банке — лимит 600 тыс. В данном законе прописано, что на сумму, превышающую этот лимит, банк вправе затребовать дополнительные документы».

Согласно «антиотмывочному закону», банки обязаны проверять операции на сумму более 600 тыс. руб. Между тем, независимый аналитик Антон Шабанов отмечает, что о массовых ограничениях говорить преждевременно. Скорее всего, по его словам, отдельный банк пытается обезопасить себя от возможных рисков: «Это просто перестраховка отдельно взятого банка для того, чтобы при очередной проверке ЦБ не спросил, почему такие суммы всплывают именно в валютообменных операциях. Регулятор жесткие рамки именно письмом ставить не может. В его распоряжении есть рекомендации, ответы на какие-то вопросы, которые очень часто в письменном виде задают банки. Может быть, просто какое одно из таких писем получило слишком жесткую трактовку».

В Центробанке на запрос «Коммерсантъ FM» ответили, что «при обслуживании клиентов банки вправе принимать обоснованные и доступные меры по определению источников происхождения денег». По данным газеты «Ведомости», в ноябре прошлого года регулятор рекомендовал кредитным организациям пристальнее следить за операциями по продаже валюты физлицам. В письме говорилось, что признаком сомнительной сделки может быть то, что клиент приобретает больше $100 тыс. за раз, проводит операции регулярно и затем эти доллары не продает, вне зависимости от курса валют. ЦБ предполагал, что деньги идут на обслуживание нелегальных обменников, торгово-оптовых предприятий и рынков.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает, что ограничения покупки долларов и евро — это следствие не только законодательства, но и продолжение тренда на девалютизацию в России: «Дедолларизация — это тенденция, связанная с санкциями. А тренд на борьбу со всякого рода нелегальным денежным оборотом существует уже десятилетия, и такие меры будут только ужесточаться.

Понятно, что небольшие банки находятся еще и в особой зоне риска, ведь у Сбербанка никто не отзовет лицензию, даже если через него проведут какие-то криминальные операции.

В отношении же малого банка, который проводит сомнительные транзакции, такое решение может быть принято. Причем, кредитная организация может быть совершенно не в курсе, что ее клиент нарушает закон, деньги же не подписаны, на них нет черепа и костей».

Со сложностями при покупке валюты сталкивались также пользователи банка БКС. В июне житель Тюмени жаловался, что когда он попытался приобрести доллары, от него потребовали открыть счет в организации и предоставить справку 2-НДФЛ, хотя раньше он спокойно менял рубли на валюту, не являясь клиентом банка. Но в крупных кредитных организациях, судя по всему, пока держатся. По крайней мере, в Райффайзенбанке и ВТБ «Коммерсантъ FM» сообщили, что у них нет ограничений на обмен валюты — единственным препятствием может стать отсутствие необходимой суммы в кассе.

«Антиотмывочный закон» коснулся и платежных систем в России. Так, в Western Union заявили об ограничении сумм денежных переводов за границу — теперь россиянам запрещено перечислять в одну страну больше 600 тыс. руб. в месяц.