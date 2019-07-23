Microsoft инвестирует $1 млрд в OpenAI

Американская корпорация Microsoft инвестирует $1 млрд в некоммерческую организацию OpenAI, занимающуюся проблемами искусственного интеллекта (ИИ). В рамках партнерства компании будут создавать новые технологии компьютерных вычислений для Azure AI, также Microsoft станет эксклюзивным облачным провайдером OpenAI.

Компании планируют разработать всеобъемлющий искусственный интеллект (artificial general intelligence — AGI), который сможет решать более сложные проблемы, чем ИИ в настоящее время. Планируется, что AGI окажется подобен человеческому мозгу, будет способен развивать полноценное мышление и осознавать себя. Microsoft станет также основным партнером OpenAI по коммерциализации.

OpenAI была основана в 2015 году Илоном Маском, Питером Тилем и другими бизнесменами, вместе они инвестировали в компанию $1 млрд. Среди запущенных проектов компании: программа OpenAI Five, способная побеждать 99,4% любителей игры Dota 2, игровая платформа Neural MMO для обучения ботов, платформа исследования алгоритмов ИИ OpenAI Gym и другие. В феврале текущего года господин Маск покинул компанию из-за конфликта интересов с другой его компанией Tesla, которая хотела нанять тех же людей, что и OpenAI.

Евгений Федуненко