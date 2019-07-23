Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах. «Было бы хорошо, чтобы государство вообще приняло четкий закон, условно говоря, о сосуществовании с государством-агрессором, где четко очертило бы, что можно, а что — нет, и тогда этот вопрос был бы снят»,— сообщил он.

Это заявление прозвучало в контексте ситуации с гастрольной деятельностью. «Например, почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие — напротив — активно гастролируют в России»,— сказал «Укринформу» господин Вакарчук.

21 июля прошли выборы в Верховную раду Украины. Больше всего голосов получила партия «Слуга народа» Владимира Зеленского. По последним данным, ее поддержали 42,76%. На втором месте оказалась «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука (13,01%), на третьем — «Европейская солидарность» Петра Порошенко (8,36%).

Досрочные выборы в Верховную раду проходили по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе, согласно которой для прохождения в парламент партии должны преодолеть пятипроцентный барьер, а одномандатники — получить большинство голосов в своем округе.

Партия «Голос», по предварительным данным, получила более 6% голосов.

Окончательные итоги ЦИК начнет подсчитывать 23 июля.

Подробнее о выборах читайте в публикации “Ъ” «Первые среди радных».