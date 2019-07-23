Парламент Греции проголосовал за доверие правительству

Греческое правительство получило вотум доверия парламента по поводу своей экономической политики, передает Reuters. Она включает в себя уменьшение налогов и меры для привлечения инвестиций.

«Мы оставляем позади эпоху налогов и бедности, на смену ей приходят инвестиции и достойно оплачиваемая работа»,— заявил перед голосованием премьер и лидер партии «Новая демократия» Кириакос Мицотакис.

Экономический план поддержали все 158 парламентариев правящей партии в 300-местном парламенте.

По итогам прошедших выборов партия «Новая демократия» получила 158 мест в парламенте. Левопопулистская партия «Сириза», которая до понедельника находилась у власти, получила 86 мест, левоцентристское партийное объединение «Движение перемен» (КИНАЛ) — 22, Компартия Греции — 15, ультраправая партия «Эллиники лиси» («Греческое решение») — 10, левое движение МЕРА25 — 9 мест.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «"Новая демократия" по-гречески».