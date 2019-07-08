«Новая демократия» по-гречески

Лидер партии «Новая демократия» (НД) Кириакос Мицотакис в понедельник принес присягу в качестве премьер-министра Греции. Нового главу правительства, сменившего на этом посту левого популиста Алексиса Ципраса, уже поздравил президент России Владимир Путин: он выразил надежду на продолжение «конструктивного сотрудничества в различных областях в интересах народов двух стран». Сам господин Мицотакис тем временем пообещал быть «премьер-министром всех греков». Однако сделать это будет непросто: опрошенные “Ъ” греческие эксперты не исключают, что экономическая политика нового премьера может спровоцировать в стране волну протестов и забастовок.

«Многовековые традиции дружбы»

Кириакос Мицотакис принес присягу на следующий день после парламентских выборов, завершившихся победой «Новой демократии». Согласно результатам подсчета 96,15% бюллетеней, эта политическая сила получила 158 мест в 300-местном парламенте и тем самым сможет самостоятельно сформировать правительство. Левопопулистская партия «Сириза», которая до понедельника находилась у власти, получила 86 мест, левоцентристское партийное объединение «Движение перемен» (КИНАЛ) — 22, Компартия Греции — 15, ультраправая партия «Эллиники лиси» («Греческое решение») — 10, левое движение МЕРА25 — 9 мест.

С победой Кириакоса Мицотакиса уже поздравил ряд мировых лидеров, в том числе и президент России Владимир Путин. «Глава российского государства высоко оценил отношения с Грецией, основывающиеся на многовековых традициях дружбы, культурной и духовной близости, и выразил уверенность, что деятельность Кириакоса Мицотакиса во главе правительства будет способствовать развитию двустороннего диалога, конструктивного сотрудничества в различных областях в интересах народов двух стран, в русле упрочения стабильности и безопасности на европейском континенте»,— говорится на сайте Кремля о содержании отправленной господину Мицотакису телеграммы.

Напомним, Алексис Ципрас считался одним из наиболее пророссийски настроенных руководителей стран ЕС. В частности, он не раз критиковал санкции против России, считая такую политику ЕС и США «тупиковой». Кириакос Мицотакис до сих пор занимал более сдержанную позицию, комментируя эту тему общими словами о необходимости «найти способы разрядки нынешней напряженности». При этом в феврале нынешнего года он был в Москве, где провел переговоры с премьером Дмитрием Медведевым, главой МИДа Сергеем Лавровым, спикером Госдумы Вячеславом Володиным и представителями бизнеса. По итогам этих встреч также объявлялось о нацеленности сторон на взаимовыгодное сотрудничество.

«Дело чуть не кончилось изгнанием Греции из еврозоны»

Как и ожидалось, главным неудачником выборов стала «Сириза», правившая в стране с 2015 года. «Это партия бывших еврокоммунистов. Еще не так давно она была маргинальной, но пришла к власти, воспользовавшись тяжелой экономической ситуацией, когда страна шла к дефолту и люди были разочарованы в прежнем правительстве. Ципрас — молодой симпатичный лидер с хорошо поставленной речью — обещал решить все проблемы, поменять порядки — и не только в Греции, но даже во всей Европе, где "господствуют капиталисты". Народ проголосовал за него,— напомнил “Ъ” греческий бизнесмен, председатель Греко-российской торговой палаты Димитрис Баколас.— Ципрас попытался проводить эту политику — противостоять условиям, выдвигаемым Евросоюзом, который требовал снижения зарплат, изменений в рабочем и бизнес-законодательстве. Но оказалось, что противостоять не так просто: дело чуть не кончилось изгнанием Греции из еврозоны».

По словам собеседника “Ъ”, Алексису Ципрасу «понравилось находиться в премьерском кресле, и он изменил политику, фактически согласился с многими требованиями Евросоюза и МВФ, хотя и продолжал использовать внутри страны лево-популистскую риторику».

«Он резко сократил пенсии и зарплаты, и только совсем недавно, перед выборами в Европарламент, дал подачку пенсионерам. Греки раньше получали 14 зарплат в год. Теперь Ципрас как будто бы вернул 13-ю зарплату, но на самом деле дал только ее часть, и это только усилило социальное напряжение. "Сириза" также обещала отменить введенный дополнительный налог на недвижимость, но и это не было сделано. И тогда недовольство достигло пика, что и зафиксировал результат последних выборов»,— рассказал Димитрис Баколас.

Политолог Петрос Петридис назвал следующие причины поражения «Сиризы»: «Во-первых, страну задавили налогами на бизнес (НДС поднят до 24%) — вместо того чтобы сократить госсектор. Недавно я купил сухофрукты, на упаковке было написано "Сделано в Сербии". На самом деле греческие производители перевели свой бизнес в Сербию из-за непосильных налогов. Вторая причина — Северная Македония. Все разумные люди понимают, что договор с этой страной должен был быть подписан, но нельзя было соглашаться на такое название. Пусть Новая Македония или как-то еще, но в нынешнем виде мы получаем что-то вроде Северной Кореи. И народ этот договор принял в штыки». И еще, добавил господин Петридис, за время правления Алексиса Ципраса «было много скандалов с чиновничьими постами, на которые назначали жен, детей, племянников, причем совершенно непрофессиональных».

В своем прощальном заявлении в качестве премьера господин Ципрас сделал акцент на социальной политике, которая проводилась правительством Греции. Он пообещал, что «Сириза» будет с позиции главной оппозиционной партии добиваться того, чтобы в Греции не были ликвидированы социальные завоевания последних лет.

«Нас мало, чтобы быть разделенными»

В свою очередь, Кириакос Мицотакис после своего избрания пообещал добиться ускорения экономического роста, увеличения инвестиций и снижения налогов. При этом, по словам нового главы правительства, он намерен быть «премьер-министром всех греков» и не допускать раскола в обществе: «Я буду работать, чтобы убедить и тех наших граждан, которые не поддержали нас. Нас мало, чтобы быть разделенными, и у нас много дел, которые нужно делать вместе».

По мнению Димитраса Баколаса, «теперь ключевым вопросом станет отмена популистского закона о пропорциональном представительстве в парламенте, продвинутого "Сиризой"». Также, добавил он, «должен быть изменен уголовный кодекс, ведь принятое при "Сиризе" законодательство потворствует деструктивным действиям левых активистов, которых сейчас сажают и тут же отпускают».

«Греческое общество готово к большим переменам и преобразованиям, которые облегчат развитие бизнеса и зарубежных инвестиций, к реформам в области образования и здравоохранения»,— заверил “Ъ” журналист, переводчик и издатель альманаха о русской культуре Димитрис Триантифиллидис. Он отметил, что «складывается новая политическая обстановка, когда в стране будут соперничать две большие партии — "Новая демократия" и "Сириза"». «В этом смысле речь идет о возвращении к докризисной ситуации, которую определяло соперничество "Новой демократии" и социалистов. Вышедший из лона последних ПАСОК (или, как он теперь называется, "Движение перемен") набрал лишь около 8%: это плата за дефолт, произошедший, когда социалисты были у власти,— отметил собеседник “Ъ”.— Теперь у этой некогда сильной партии нет большого будущего. Ципрас намерен создать новую партию социал-демократического типа и приглашать в нее людей из ПАСОК. Наверняка многие согласятся, ведь для них главное — участвовать в политических играх, не стать окончательно маргинальными, а в идеале — вернуться во власть».

Еще одним важным итогом выборов Димитрис Триантифиллидис назвал то, что ультраправая «Золотая заря» не преодолела трехпроцентный барьер голосов, хотя на прошлых выборах набирала до 8%. «Это значит, что предстоят судебные процессы, фашисты будут отвечать за убийства и другие совершенные преступления»,— утверждает он. Таким образом, резюмирует эксперт, «греческое общество продемонстрировало свою зрелость»:

«Греция входит в новый период своей истории, который должно знаменовать приближение к европейским стандартам. Страна, фактически первой в Европе, дала отпор и фашизму, и популизму».

Между тем политолог Петрос Петридис не столь оптимистичен. В разговоре с “Ъ” он отметил: «Хотя из парламента выгнали "Золотую зарю", другая правая партия ("Эллиники лиси".— “Ъ”) туда все же попала. Она не столь радикальна, но не менее маразматична: например, их лидер утверждает, что у них в распоряжении есть письма Иисуса Христа». «Победа "Новой демократии", партии со здоровой экономической программой, радует. Но опасность послевыборной ситуации в том, что народ опять выйдет на улицы с требованиями, пойдет волна забастовок, утихшая при левой "Сиризе",— резюмировал Петрос Петридис.— Это может опять раскачать лодку, как было несколько лет назад, когда перестал работать национализированный общественный транспорт, и людей перевозили мобилизованные военные».

Павел Тарасенко; Андрей Плахов, Афины