«Екатерина Великая» дошла до стриминговых сервисов

О России сняли еще один сериал — HBO показал трейлер «Екатерины Великой». Императрицу сыграла британская актриса Хелен Миррен. Прежде она не раз исполняла роли королев, правда, британских. В отличие от своей героини, Миррен российского происхождения, ее отец Василий Петрович Миронов родился в семье чиновника, подданного Российской империи. Екатерина II в исполнении Миррен предстает в сериале женщиной, получившую абсолютную власть.

«Екатерина Великая» станет одним из многих сериалов, посвященных российской истории. Недавно Netflix снял «Последних царей» о династии Романовых, а HBO — «Чернобыль», который называли одним из лучших сериалов. Чем обусловлен такой интерес? Кинообозреватель портал kino-teatr.ru Алексей Филиппов считает, что это скорее совпадение, хотя российская история сейчас любопытна западному зрителю: «Трагедия человека во власти — интересная тема для размышлений. В истории есть очень много ярких фигур, которые так или иначе могут проиллюстрировать эту мысль. Мне кажется, российский колорит в этой истории может как-то интересно представить тему царской традиции.

Здесь есть попытка посмотреть в сторону нашей страны, чтобы лучше понять, о чем идет речь, когда говорят о России».

Кино и сериалы редко остаются вне информационной повестки, поэтому западные режиссеры и снимают о России чаще, считает кинообозреватель и главный редактор Filmz.ru Александр Голубчиков: «Если для нас главной темой для обсуждений являются события на Украине, то для всего мира, наверное, Россия и ее связь с “делом Скрипалей”, с приходом Трампа к власти. Не столько политика, сколько образ, формирующийся вокруг России, провоцирует то, что режиссеры начали обращаться к российской истории, переиначивать ее, выставлять в нужном, понятном, может быть, для сегодняшнего зрителя свете».

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«Екатерину Великую» снял режиссер Филип Мартин. Прежде он работал над сериалом «Корона» о жизни Елизаветы II. Премьера картины о российской императрице должна состояться осенью.

Иван Корякин