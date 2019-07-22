Власти Стамбула потребовали от нелегальных мигрантов из Сирии покинуть город

Власти турецкого города Стамбул потребовали от нелегальных мигрантов из Сирии покинуть город до 20 августа, говорится на сайте его администрации. Людей, не имеющих официальной регистрации, будут принудительно депортировать в соответствии с инструкциями правоохранительных органов. Это касается и тех сирийцев, которые по документам должны находиться в других провинциях.

Как отмечается, в данный момент Стамбул не принимает новых беженцев, регистрация для них закрыта. Официальное разрешение имеют 547 479 сирийцев. Чтобы избежать инцидентов, местные власти рекомендовали законным мигрантам иметь при себе документы.

Лидер общественной организации сирийцев в Стамбуле Махди Дауд заявил AFP, что власти уже выслали более 600 человек в Сирию на прошлой неделе. По его словам, большинство из них имели документы на пребывание в других турецких провинциях. «Их заставили подписать документы о том, что они добровольно возвращаются в Сирию»,— сказал господин Дауд.

Напомним, война в Сирии началась в 2011 году. Беженцев из этой страны начали принимать другие страны, в том числе Турция. По данным, которые приводит AFP, она приняла больше всего сирийских мигрантов — 3,5 млн. Однако они находятся под «временной защитой», поскольку государство не захотело давать им официальный статус беженца. При этом сирийцы должны находиться в тех провинциях, на пребывание в которых им выдали разрешение. Другие города они могут посещать только в течение короткого времени.

О развитии конфликта — в материале “Ъ” «Вокруг Сирии снова что-то химичат».