В Коми после аварии грузового поезда ограничили движение поездов

Продажи билетов на несколько пассажирских поездов в Коми временно ограничены в связи с ЧП на станции Керки Северной железной дороги. В ночь на 22 июля на участке Кожва—Сосногорск опрокинулись 23 вагона грузового поезда Воркута—Череповец, движение на станции Керки в Сосногорском районе перекрыто. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщили “Ъ” в пресс-службе СЖД, с утра ведутся работы по ликвидации последствий размыва пути, возникшего из-за дождей. «Работы по восстановлению движения под контролем гендиректора — председателя правления ОАО РЖД Олега Белозерова. На месте работают восстановительные поезда, вся необходимая техника, более 300 сотрудников СЖД»,— отметили в пресс-службе.

Ряд пассажирских поездов следуют только от и до Сосногорска. Далее по маршруту продажи билетов приостановлены на поезда: Адлер—Воркута, Сыктывкар—Усинск, Санкт-Петербург—Воркута, Москва—Воркута, Москва—Лабытнанги, Сосногорск—Новороссийск. Продажи билетов на пассажирский поезд №303 Усинск—Сыктывкар с отправлением из Усинска сегодня закрыты по всему маршруту.

Также до окончания восстановительных работ отменены пригородные поезда №6721 Ираель—Сосногорск и №6722 Сосногорск—Ираель.

«Пассажирам, ожидающим на вокзалах, бесплатно предоставляют услуги залов повышенной комфортности, комнат матери и ребенка, комнат длительного отдыха и камер хранения. Также организовано питание пассажиров задержанных поездов»,— уточнили в пресс-службе.

Возврат и переоформление проездных документов пассажирам при отказе от поездки производятся без удержания дополнительных платежей и сборов.

Информацию о движении поездов пассажиры и встречающие могут узнать в едином информационно-сервисном центре по телефону 8-800-775-00-00.

Как рассказали “Ъ” в пресс-службе главы Коми, по поручению Сергея Гапликова первый заместитель председателя республиканской комиссии по ЧС Константин Лазарев выехал на место: «Его задача — координация работ по ликвидации последствий ЧП во взаимодействии с ГУ МЧС по Коми и РЖД, принятию мер по восстановлению движения поездов».

Дарья Шучалина, Сыктывкар