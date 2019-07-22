Пловец Костин завоевал серебро на чемпионате мира

Российский пловец Олег Костин завоевал серебряную медаль на дистанции 50 м баттерфляем на чемпионате мира по водным видам спорта. На соревнованиях в южнокорейском Кванджу он показал результат 22,70 с.

Первым стал американец Калеб Дрессел (22,35), установив новый рекорд чемпионатов мира, тройку замыкает бразилец Николас Сантос (22,79).

Другой представитель России Андрей Жилкин стал восьмым (23,11).

Соревнования проходят каждые два года. В 2021 году ЧМ пройдет в японском городе Фукуоке, в 2023 — в Дохе. В 2025 году он состоится в Казани.

Об успехах российских спортсменов на соревнованиях — в материале “Ъ” «Светлана Ромашина пошла на третий десяток».