Матч РПЛ «Оренбург» – «Зенит» пройдет на стадионе «Газовик»

Матч 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» – «Зенит» пройдет 28 июля на стадионе «Газовик». Место проведения игры указано в анонсе на официальном сайте оренбургского клуба.

Ранее спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин заявил, что оренбургский стадион «Газовик», вмещающий 7500 зрителей, не прошел лицензирование. Футбольный клуб «Оренбург» планировал проводить домашние матчи на «Самара Арене». Позже врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер на своей странице в Instagram сообщил, что «Оренбург» будет проводить домашние матчи РПЛ на стадионе «Газовик».

В минувшем сезоне РПЛ «Оренбург» занял предпоследнее место по средней домашней посещаемости. Средняя домашняя посещаемость стадиона «Газовик» составила 4929 зрителей. Средняя заполняемость арены составила 65,7%, что стало одним из лучших показателей в лиге.

Андрей Сазонов