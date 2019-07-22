«Король Лев» стал лидером российского проката

Американский анимационный фильм «Король Лев» возглавил российский прокат по итогам выходных с 18 по 21 июля, собрав 1,058 млрд руб., сообщил портал kinobusiness.com.
Пятерка лидеров по сборам за выходные выглядит следующим образом:
«Король Лев» — 1,058 млрд руб.;
«Человек-паук: Вдали от дома» — 73 млн руб.;
«Анна» — 36,5 млн руб.;
«Солнцестояние» — 18,9 млн руб.;
«Искусство обмана» — 11,5 млн руб.
Подробнее о ремейке мультфильма Disney — в материале “Ъ” «Фотоохота на львов».
О том, как погода повлияла на сборы, читайте в материале “Ъ” «Зрители согрелись в кинотеатрах».
просмотров: 103166
просмотров: 73340
просмотров: 47918
просмотров: 46824
просмотров: 37811