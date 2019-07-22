«Король Лев» стал лидером российского проката

Американский анимационный фильм «Король Лев» возглавил российский прокат по итогам выходных с 18 по 21 июля, собрав 1,058 млрд руб., сообщил портал kinobusiness.com.

Пятерка лидеров по сборам за выходные выглядит следующим образом:

«Король Лев» — 1,058 млрд руб.;

«Человек-паук: Вдали от дома» — 73 млн руб.;

«Анна» — 36,5 млн руб.;

«Солнцестояние» — 18,9 млн руб.;

«Искусство обмана» — 11,5 млн руб.

Подробнее о ремейке мультфильма Disney — в материале “Ъ” «Фотоохота на львов».

О том, как погода повлияла на сборы, читайте в материале “Ъ” «Зрители согрелись в кинотеатрах».