Суд не вернул работу экс-директору воронежского музея «Костенки»

Судья Центрального райсуда Воронежа Виктория Багрянская отказала уволенному директору музея-заповедника «Костенки», известному воронежскому ученому Виктору Ковалевскому в иске о признании незаконным решения о лишении его должности, а также восстановлении на работе. Господин Ковалевский возглавлял музей с 2013 года.

Ответчиком выступал региональный департамент культуры, учредитель музея. Департамент принял решение об увольнении господина Ковалевского 7 мая. Это произошло «по решению работодателя» из-за «неприятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого является, непредставление или предоставление неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, что явилось основанием для утраты доверия к работнику со стороны работодателя».

В апреле, напомним, прокуратура объявила о возбуждении в отношении Виктора Ковалевского уголовного дела о растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ) 700 тыс. руб. грантов. Ученому вменяют неправомерную оплату работ по археологическим исследованиям объекта «Стоянка Костенки-11 (Аносовка 2)» за счет грантов, выделенных из федерального и областного бюджетов. Сам ученый отверг обвинения, сказав, что целевые средства из Российского гуманитарного научного фонда и Российского фонда фундаментальных исследований использовались строго по назначению, а сами фонды получали об этом детальные отчеты.

О том, как проходил суд — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников, Олег Мухин