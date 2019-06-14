ЦОДД составил топ-10 самых загруженных по пятницам дорог Москвы

Центр организации дорожного движения провел исследование и составил топ-10 самых загруженных по пятницам московских магистралей. «Популярность измерялась с 15:00 до 00:00»,— отмечено в сообщении.

В топ-10 вошли:

Ленинский проспект

Ленинградское шоссе

Варшавское шоссе

Проспект Маршала Жукова

Профсоюзная улица

Волоколамское шоссе

Липецкая улица

Рублевское шоссе

Дмитровское шоссе

Каширское шоссе

Напомним, в Москве с 1 марта заработала новая система автоматической фиксации дорожных нарушений. Водители, выехавшие во время затора на разметку «вафельница», рискуют получить штраф в 1 тыс. руб. Новая система заработала пока только на одном перекрестке на Садовом кольце, весной подобные камеры появятся еще на 30–40 перекрестках.

Подробнее о системе — в материале “Ъ” «За пробку придется заплатить тысячу рублей».