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ЦОДД составил топ-10 самых загруженных по пятницам дорог Москвы

Центр организации дорожного движения провел исследование и составил топ-10 самых загруженных по пятницам московских магистралей. «Популярность измерялась с 15:00 до 00:00»,— отмечено в сообщении.

В топ-10 вошли:

  • Ленинский проспект
  • Ленинградское шоссе
  • Варшавское шоссе
  • Проспект Маршала Жукова
  • Профсоюзная улица
  • Волоколамское шоссе
  • Липецкая улица
  • Рублевское шоссе
  • Дмитровское шоссе
  • Каширское шоссе

Напомним, в Москве с 1 марта заработала новая система автоматической фиксации дорожных нарушений. Водители, выехавшие во время затора на разметку «вафельница», рискуют получить штраф в 1 тыс. руб. Новая система заработала пока только на одном перекрестке на Садовом кольце, весной подобные камеры появятся еще на 30–40 перекрестках.

Подробнее о системе — в материале “Ъ” «За пробку придется заплатить тысячу рублей».

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