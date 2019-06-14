ЦОДД составил топ-10 самых загруженных по пятницам дорог Москвы

Центр организации дорожного движения провел исследование и составил топ-10 самых загруженных по пятницам московских магистралей. «Популярность измерялась с 15:00 до 00:00»,— отмечено в сообщении.
В топ-10 вошли:
Напомним, в Москве с 1 марта заработала новая система автоматической фиксации дорожных нарушений. Водители, выехавшие во время затора на разметку «вафельница», рискуют получить штраф в 1 тыс. руб. Новая система заработала пока только на одном перекрестке на Садовом кольце, весной подобные камеры появятся еще на 30–40 перекрестках.
Подробнее о системе — в материале “Ъ” «За пробку придется заплатить тысячу рублей».
просмотров: 271079
просмотров: 101313
просмотров: 88144
просмотров: 87487
просмотров: 67355