Врио главы Севастополя отправил в отставку вице-губернатора Илью Пономарева

Вице-губернатор Севастополя Илья Пономарев отправлен в отставку. Соответствующее решение принято врио главы города Михаилом Развожаевым. Об этом он сообщил сегодня, 22 июля, на аппаратном заседании севастопольского правительства. Господин Пономарев курировал работу департаментов финансов и капстроительства, а также отвечал за исполнение ФЦП развития города. Врио губернатора пока взял эти ведомства под личный контроль.

Илья Пономарев работал в Севастополе с августа 2016 года и был одним из ближайших соратников экс-губернатора Дмитрия Овсянникова. Он активно участвовал в конфликте экс-руководителя города с депутатом заксобрания Алексеем Чалым. Например, господин Пономарев курировал остановку реконструкции Матросского бульвара в центре Севастополя, которую ведет благотворительный фонд депутата. Также в ноябре прошлого года чиновник и парламентарий обменялись критическими видеообращениями. А в декабре заксобрание Севастополя, большинство голосов в котором контролирует Алексей Чалый, выразило недоверие Илье Пономареву.

Ранее собеседник “Ъ” в правительстве Севастополя сообщал, что у Михаила Развожаева больше всего вопросов вызывает работа управления капстроительства, которое курировал господин Пономарев. Также, по словам собеседника “Ъ”, у врио губернатора есть претензии к работе департамента имущественных и земельный отношений (возглавляет Рустэм Зайнуллин) и информационного блока правительства.

О том, как в Севастополе сменился губернатор — в публикации “Ъ” «К Севастополю причалил новый глава».

Вадим Никифоров, Симферополь