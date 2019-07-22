Самолет Utair вернулся в Тюмень после срабатывания датчика неисправности шасси

Уральское следственное управление на транспорте СКР проводит доследственную проверку в связи с возвращением в аэропорт Тюмени самолета Boeing-735 авиакомпании Utair, который выполнял рейс по маршруту Тюмень—Минеральные воды. В сообщении на сайте ведомства указано, что самолет вернулся «в связи с технической неисправностью».

В управлении рассказали, что после взлета в 7:35 по местному времени (5:35 мск) самолет набрал высоту, но «в ходе полета сработал датчик неисправности шасси», и командир судна решил вернуться в аэропорт вылета. На борту находилось 105 пассажиров, самолет благополучно приземлился в 8:13.

«Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются члены экипажа, наземные службы аэропорта, а также представители авиакомпании, проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение»,— указали в ведомстве.