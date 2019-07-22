Второй тур

«Уфа»—«Краснодар» 2:3
Карп, 29; Табидзе, 40 — Намли, 49; де Вилена, 73, Табидзе, 87 (автогол).
«Крылья Советов»—«Арсенал» 2:3
Соболев, 43; Бурлак, 56 — Ткачев, 22; Канва, 24; Тудорие, 52.
ЦСКА—«Оренбург» 2:1
Вшалич, 30; Сигурдссон, 38 — Маляров, 40.
«Ростов»—«Спартак» 2:2
Байрамян, 23; Зуев, 90+1 — Адриану, 26 (пен.); Джикия, 66.
«Урал»—«Ахмат» 3:0
Ильин, 45+2; Эль-Кабир, 58; Бавин, 78.
«Локомотив»—«Тамбов» 2:1
Эдер, 31; Игнатьев, 33 — Костюков, 6.
«Динамо»—«Рубин» 0:1
Микелтадзе, 90+3. Удаление: Башкиров («Рубин»), 36 (2 ж. к.).
Турнирная таблица
Матч «Сочи»—«Зенит» завершился после подписания номера в печать.
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