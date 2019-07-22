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Второй тур

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

«Уфа»—«Краснодар» 2:3

Карп, 29; Табидзе, 40 — Намли, 49; де Вилена, 73, Табидзе, 87 (автогол).

«Крылья Советов»—«Арсенал» 2:3

Соболев, 43; Бурлак, 56 — Ткачев, 22; Канва, 24; Тудорие, 52.

ЦСКА—«Оренбург» 2:1

Вшалич, 30; Сигурдссон, 38 — Маляров, 40.

«Ростов»—«Спартак» 2:2

Байрамян, 23; Зуев, 90+1 — Адриану, 26 (пен.); Джикия, 66.

«Урал»—«Ахмат» 3:0

Ильин, 45+2; Эль-Кабир, 58; Бавин, 78.

«Локомотив»—«Тамбов» 2:1

Эдер, 31; Игнатьев, 33 — Костюков, 6.

«Динамо»—«Рубин» 0:1

Микелтадзе, 90+3. Удаление: Башкиров («Рубин»), 36 (2 ж. к.).

Турнирная таблица


ИВНПМО
1. «Урал»22006:26
2. «Ростов»21104:34
3. «Спартак»21103:24
4. «Локомотив»21103:24
5. «Рубин»21102:14
6. «Арсенал»21104:34
7. «Крылья Советов»21014:33
8. «Ахмат»21011:33
9. «Зенит»11002:13
10. «Краснодар»21013:33
11. ЦСКА21012:33
12. «Динамо»20111:21
13. «Сочи»10010:10
14. «Уфа»20024:60
15. «Оренбург»20022:40
16. «Тамбов»20022:40

Матч «Сочи»—«Зенит» завершился после подписания номера в печать.

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