Спорные акции

IFTG — инвестиционный фонд, который держит акции различных компаний, включая бумаги группы IT Invest (российская брокерская и инвестиционная компании). Согласно отчетности фонда за 2016 год, активы компании составляли $99 млн, обязательства — $62 млн. Доналоговая прибыль — $22,8 млн.

Майкл Калви, выступая в суде, ранее пояснил, как эти бумаги оказались на балансе банка. Банк «Восточный», еще до того как его приобрел Baring Vostok, имел обязательства на 2,5 млрд руб. Эти обязательства были обеспечены залогом в виде еврооблигаций банка «Восточный» на 5 млрд руб., которые хранились в депозитарии «БКС Кипр». Из-за изменений в нормативных актах эти бумаги в случае непогашения долга могли быть списаны, что привело бы к снижению капитала банка и нарушению обязательных нормативов. Поэтому банк погасил обязательства через кредит ПКБ, высвободив таким образом залог на 5 млрд руб. Кредит позже погасили акциями IFTG.

Отдел финансов