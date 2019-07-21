Орешкин допустил падение цен на сырье

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что падение цен на сырьевые товары может продолжиться. «То, что мы увидим, скорее всего, дальнейшее падение цен на сырьевые товары»,— сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы» (цитата по ТАСС).

«Это как раз те внешние риски, которые существуют. Но в этот раз мы к ним готовы гораздо больше, чем в 2014 году»,— сказал господин Орешкин.

Напомним, согласно прогнозу Всемирного банка по странам Европы и Центральной Азии, перспективы роста российской экономики в 2019–2021 годах «остаются скромными». Оценка роста ВВП в 2019 году была снижена на 0,1 процентного пункта — до 1,4%. На следующие два года прогноз составил 1,8%. Такая оценка была связана с понижением цен на нефть.

Подробнее — в материале “Ъ” «Подешевевшая нефть ухудшила российский прогноз».