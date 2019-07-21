Фигурант расследования Ивана Голунова избавился от бизнеса в России

Один из героев расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, 19-летний Егор Мазараки (племянник Валерия Мазараки, первого заместителя ГБУ «Ритуал») избавился от своих активов в России, обратила внимание «Медуза». До публикации материала 1 июля, по данным СПАРК, ему принадлежали пять компаний. Всего ему полностью или частично принадлежало восемь активов. После публикации расследования Егор Мазараки совершил сделки:
Напомним, Иван Голунов начал работать над материалом перед тем, как его задержали по ложному обвинению в сбыте наркотиков. По одной из версий, фигуранты этой статьи могли угрожать журналисту и инициировать незаконное уголовное преследование. После ареста журналиста к работе над текстом подключились журналисты Forbes, The Bell, «Ведомостей», «Новой газеты», РБК, «Русской службы Би-би-си» и «Фонтанки».
О том, как Ивана Голунова признали невиновным, читайте в публикации “Ъ” «Дело закрыто, вопросы остались».
просмотров: 123184
просмотров: 60628
просмотров: 53703
просмотров: 38911
просмотров: 36771