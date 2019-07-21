Немецкая Lufthansa возобновила полеты в Каир

Германская Lufthansa вновь летает в столицу Египта после однодневного перерыва, передает AP. Согласно данным табло, рейс LH582 вылетел из Франкфурта после почти двухчасовой задержки в Каир.

В субботу британская British Airways объявила о приостановке полетов в направлении Каира и из него на семь дней по неназванным причинам, относящимся к безопасности. В Lufthansa заявили, что прерывают полеты в качестве меры предосторожности, не упоминая безопасность.

Представители немецкой компании не стали вдаваться в подробности, чем была вызвана приостановка полетов.

Напомним, в ноябре 2015 года Россия прерывала авиасообщение с Египтом. Это произошло после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа» — в катастрофе никто не выжил. ФСБ назвала произошедшее терактом. С 2018 года авиасообщение с Египтом возобновили, но чартерных рейсов пока нет.