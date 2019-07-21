Вслед за British Airways полеты в Каир приостановила Lufthansa

Немецкая авиакомпания Lufthansa временно приостановила все полеты в столицу Египта Каир по соображениям безопасности, сообщил телеканал ARD. Ранее Британская авиакомпания British Airways (BA) отменила полеты по тому же направлению на следующие семь дней.

«Поскольку безопасность является для Lufthansa наивысшим приоритетом, авиакомпания сегодня временно приостановила полеты в Каир, пока проводится оценка ситуации»,— сообщили в немецкой компании телеканалу (перевод по ТАСС).

На сайте самой Lufthansa о причинах отмены полетов не сказано, но забороновать билет в Каир на любую дату невозможно.

Напомним, в ноябре 2015 года Россия прерывала авиасообщение с Египтом. Это произошло после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа» — в катастрофе никто не выжил. ФСБ назвала произошедшее терактом. С 2018 года авиасообщение с Египтом возобновили, но чартерных рейсов пока нет.