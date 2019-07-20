British Airways приостановила полеты в Каир из соображений безопасности

Британская авиакомпания British Airways (BA) временно приостанавливает полеты в столицу Египта Каир в качестве меры предосторожности, сообщили «РИА Новости» в компании. Полеты отменены на семь дней. BA постоянно пересматривает оценки безопасности во всех аэропортах, в которые выполняет рейсы, заявили в компании.

Она «считает приоритетом безопасность пассажиров». При этом что конкретно вызывало беспокойство BA, не указывается.

Напомним, в ноябре 2015 года Россия прерывала авиасообщение с Египтом. Это произошло после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа» — в катастрофе никто не выжил. ФСБ назвала произошедшее терактом. С 2018 года авиасообщение с Египтом возобновили, но чартерных рейсов пока нет.

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