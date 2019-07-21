Египет не считает нужным усиливать меры безопасности в аэропортах

Управляющая компания египетских аэропортов не считает, что необходимо усилить меры безопасности после отмены рейсов европейскими компаниями, заявил «РИА Новости» член совета директоров этой организации Ильхами аз-Заят.

«Меры безопасности, в принципе, очень жесткие, поэтому я не вижу необходимости в дополнительных мерах в отношении пассажиров. Нынешних мер достаточно для безопасности полетов»,— сказал господин Ильхами аз-Заят.

По его словам, аэропорт Каира работает в нормальном режиме.

Ранее немецкая авиакомпания Lufthansa временно приостановила все полеты в столицу Египта Каир по соображениям безопасности. Британская авиакомпания British Airways (BA) также отменила полеты по тому же направлению на следующие семь дней.

Напомним, в ноябре 2015 года Россия прерывала авиасообщение с Египтом. Это произошло после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа» — в катастрофе никто не выжил. ФСБ назвала произошедшее терактом. С 2018 года авиасообщение с Египтом возобновили, но чартерных рейсов пока нет.