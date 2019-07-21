На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко отправил в отставку заместителя правительства Кирилла Подберезного после публикации видео, на котором он дерется в кафе. «Считаю, что членов правительства Сахалинской области должны отличать не только профессионализм, но и высокие моральные качества»,— привела слова господина Лимаренко пресс-служба губернатора.

На видео, распространенном в интернете, запечатлено, как человек в белой рубашке дерется в одном из кафе Южно-Сахалинска.

Господин Подберезный занимал должность заместителя председателя правительства с апреля 2019 года, в его обязанности входило кураторство инвестиционного блока. В правительство он попал после победы в конкурсе «Команда Сахалинской области». До этого работал в «Росатоме».